تنفيذ 146 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.





وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي :





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1765 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر: ضبط قضيتين.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 146 حكما قضائيا متنوعا.



