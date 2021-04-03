الطالع الفلكى السّبْت 3/4/202..كَوْكَبَة الفَرَسْ!













*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى العاشرة و13 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دَخَل القوس فى الدقيقة الـ 13 بعد مُنتصف ليلة أمس-فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 25 برمهات قبطى ، 3 نيسان رُومى ، 21 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ياناس إختشو على دَمّكُو بَأه ورُوحُو إتجوّزُو)-حاضر يابيه حَرُوح أتجوّز.(حسين فهمى من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر ، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة سعد الأخبية لتدخل منزلة فرغ المُقدَّم ويعنى إفراغ رجل يحمل الدّلو ليُفرغ مافيه لإعتقاد العرب أن تلك الكوكبة من برج الدّلو إلا أنها من كوكبة تُسمّى الفَرَسْ وهى كوكبة خارج مدارالبروج الإثنىْ عشر التى نعرفها ، مع ذلك فيُمكن إعتبارالمنزلة تحت برج الدّلو وسبب ربط العرب تلك المنزلة بالماء أن أمطار السّماء كثيرة فى هذا التوقيت فى أرض اليمن ، كما أنها ترمز لرغبة الرجل حامل الماء فى المُعاشرة الزوجية فالوقت مُناسب بعد خروج الرجل والمرأة من ضيق الشتاء وأمكن السعى والحركة بالتوازى مع مُوسم تزاوج الطيور فى هذا التوقيت فالنكاح فيه ميمُون للغاية ، هى أربعة نجوم على شكل مُربّع النجمان العلويان هُما الفرغ المُقدَّم و النجمان السفليان هما الفرغ المُؤخَّر ، فيه تُحصد الحنطة والقمح ويُزرع الأرز وينعقد فيه اللوز والتفاح وتُقلّم أغصان العنب، ويبدأ فيه الزكام والصداع ويُنهى فيه عن أكل السمك المالح ، تقول العرب (إذا طلع الدّلو هيب الجَزْو/جَفّ التّمرالرّطب ، وطَلَبَ اللهوالخُلوَ/طلب-شرط الزّواج الخلوة).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.





برج الثور: نيولوك جديد لايعنى أن تهرع للأسواق العملاقة لإفراغ كل ما فى الجيب ، قليل من التوفير لن يضرك.





برج الجوزاء: إكبح جماح نفسك عن التورط فى علاقة رومانسية مهينة أو غير مُناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج السّرطان: أحد الأخطاء التى إرتكبتها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج العذراء: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج الميزان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج العقرب: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج القوس: تجنب أى خلاف مع والديْك وأعمل على تسوية أى نزاع بأسرع وقت، إن كنت عازباً فربما كانت زغاريد الفرح قريبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فلا تستخف بالآخرين مهما صغر مركزهم.





برج الدّلو: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الحوت: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.







