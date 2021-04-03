Advertisements

عدم دستورية التمييز بين الأرملة والأرمل في معاش نقابة التجاريين

السبت 03/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بأن المحكمة شيدت قضائها على أن ذلك النص مايز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة، أو سبب منطقي أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة التجاريين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ 42 دقيقة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 15 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 6 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 21 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

01:13 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة