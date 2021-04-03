دينا الشربيني تنتقم لوالدها في مسلسل "قصر النيل"

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "قصر النيل"، وتُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "كاميليا"، قُتل والدها وهي في سن صغير، وتحاول الانتقام له، فيجبرها ذلك على الزواج من الفنان صبري فواز للتقرب من العائلة التي تورطت في مقتل أبيها.



مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، نبيل عيسى، صلاح عبد الله ناردين فرج، أحمد خالد صالح، مريم الخشت، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني حاليًا عرض فيلم "ثانية واحدة"، وهو مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، وهو من تأليف مصطفى حمدي، واخراج أكرم فريد.