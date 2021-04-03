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معدل البطالة الأمريكية يتراجع إلى 6%

السبت 03/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
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وظف أرباب الأعمال الأمريكيون موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهارا، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي. وعُدلت بيانات فبراير صعودا لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلا من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفا.

وانخفض معدل البطالة إلى ستة في المائة الشهر الماضي من 6.2 في المائة في فبراير. لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".

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