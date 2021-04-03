عاجل.. عدم دستورية التخلص من البرك والمستنقعات

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات.





وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية"، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.



