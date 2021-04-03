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عاجل.. عدم دستورية التخلص من البرك والمستنقعات

السبت 03/أبريل/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات.

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية"، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.

وشيدت المحكمة قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.

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بوابة الفجر المستنقعات الفجر البرك

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