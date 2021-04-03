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بقيمة 2.34 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على مساعدات جديدة لكينيا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
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قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن مجلس إدارته وافق على ترتيبات تمويل جديدة مدتها ثلاث سنوات لكينيا تبلغ قيمتها 2.34 مليار دولار لمساعدتها على مواصلة التصدي لجائحة كوفيد -19 ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف الصندوق أن الموافقة على القروض الجديدة ستتيح الصرف الفوري لنحو 307.5 مليون دولار يمكن أن تستخدمها كينيا لدعم الميزانية إضافة إلى 739 مليون دولار تلقتها كمساعدات طارئة لفيروس كورونا في مايو 2020.

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