Advertisements

استقالة مصطفي عبده من رئاسة شركة كرة القدم في نادي غزل المحلة

السبت 03/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

اعتذر  الكابتن مصطفي عبده نجم النادي الأهلي السابق عن عدم الاستمرار في مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادي غزل المحلة .. و اصدر المجري بيانا اوضح فيه كل التفاصيل و هذا نصه: بعد تجربة ثرية .. يؤسفني ان اتقدم باعتذاري عن عدم استمراري في مهام عملي بنادي غزل المحلة ، قلعة وفخر  الصناعة والرياضة المصرية ، و ذلك لتعارضها مع  عملي بقناة النادي الاهلي وصعوبة الجمع بينهما،
و انتهز الفرصة واتقدم بخالص شكري وتقديري لادارة هذا النادي العظيم علي منحي شرف العمل والتعامل في كيان كبير  منحي فرصة اكتسبت منها خبرات ادارية عظيمة ، واتمني ان اكون ساهمت ولو بجزء صغير في عودة تروس ماكينات فريق غزل المحلة للدوران بنجاح من اجل استعادة هيبه احد اكبر الاندية الجماهيرية ذات التاريخ الكبير .

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ 10 دقائق

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 15 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 20 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 5 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

11:41 ص

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة