استقالة مصطفي عبده من رئاسة شركة كرة القدم في نادي غزل المحلة





اعتذر الكابتن مصطفي عبده نجم النادي الأهلي السابق عن عدم الاستمرار في مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادي غزل المحلة .. و اصدر المجري بيانا اوضح فيه كل التفاصيل و هذا نصه: بعد تجربة ثرية .. يؤسفني ان اتقدم باعتذاري عن عدم استمراري في مهام عملي بنادي غزل المحلة ، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية ، و ذلك لتعارضها مع عملي بقناة النادي الاهلي وصعوبة الجمع بينهما،

و انتهز الفرصة واتقدم بخالص شكري وتقديري لادارة هذا النادي العظيم علي منحي شرف العمل والتعامل في كيان كبير منحي فرصة اكتسبت منها خبرات ادارية عظيمة ، واتمني ان اكون ساهمت ولو بجزء صغير في عودة تروس ماكينات فريق غزل المحلة للدوران بنجاح من اجل استعادة هيبه احد اكبر الاندية الجماهيرية ذات التاريخ الكبير .