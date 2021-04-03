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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني

السبت 03/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني

ومن المقرر أن يلاقي بايرن ميونيخ نظيره لايبزيج، مساء اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات البوندسليجا.

بايرن ميونيخ سيحل ضيفاً على نظيره لايبزيج، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب رد بول ارينا، ضمن منافسات الدوري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد لايبزيج في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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