ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، اليوم حينما يستضيف تشيلسي نادي ويست بروميتش ألبيون في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت الثالث من أبريل الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .









ويتربع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على عرش ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدف، رغم غيابه عن التهديف في الخمس جولات الأخيرة.









ويستمر الإنجليزي هاري كين في ملاحقة صلاح برصيد نفس العدد من الأهداف بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على أستون فيلا بثنائية نظيفة.









ويأتي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ثالثا برصيد 16 هدفا، يليه الثنائي الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد برصيد 14 هدف لكل منهما.





وجاء ترتيب هدافي الدوري على النحو التالي:





محمد صلاح – ليفربول: 17 هدف

هاري كين – توتنهام: 17 هدف

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد: 16 هدف

دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون: 14 هدف

باتريك بامفورد-ليدز يونايتد-14 هدف

سون هيونج مي - نتوتنهام هوتسبر- 13هدف

ايلكاي جوندوجان-مانشستر سيتي-12هدف

جيمي فاردي-ليستر سيتي-12هدف

الكسدر لاكازيت -أرسنال-11هدف

اولي واتكينز-استون فيلا-11هدف

كاليوم ويلسون-نيوكاسل-10هدف

رياض محرز-مانشستر سيتي-9هدف

رحيم سترلينج-مانشستر سيتي-9هدف

ويلفيرد زاها-كريستال بالاس-9هدف

بييري إميريك اوباميونج -أرسنال-9 هدف