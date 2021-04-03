عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمي 17 و23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، المقامتين من هاني مجدى حجاج (وشهرته هاني العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادي.





وشيدت المحكمة قضائها على أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.



