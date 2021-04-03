قبل تحرك موكب المومياوات.. اعرف الفرق بين المتحف المصري والقومي للحضارة

ينتظر العالم مشاهدة موكب المومياوات الملكية بعد غروب شمس اليوم أي في تمام الخامسة عصرا، من المتحف المصري بميدان التحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ويحوي الموكب في طياته 22 مومياء ملكية فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17و18و19و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.





ويأتي هنا السؤال ما هي أوجه الفروق والاختلافات بين المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط؟





وعن أبرز الاختلافات بين المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة، إليكم التالي:





المتحف المصري بالتحرير





التعريف، هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، يضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم.





الموقع، يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة (وسط البلد) ويطل على ميدان التحرير، وهو أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية.



التأسيس، يرجع إنشائه لعام 1835، في حديقة الأزبكية، حيث ضم وقتها عدداً كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان نقلت إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، حتى أقيم المتحف بموقعه الحالي.



وتم وضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي افتتح المعلم التاريخي في عام 1902، بعد تنقل آثار الفراعنة أكثر من مرة بعدة مواقع حتى انتهى بها المطاف إلى المبنى الحالي.





التصميمـ، تم تصميمه من جانب المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنون بعد إجراء مسابقة دولية أقيمت في عام 1895 وتم إختياره.

المساحة، يوجد على مساحة 28 ألف متر مربع وعرضه أكثر من 10 آلاف متر مربع في أهم مكان بقلب القاهرة، هو الأعلى قيمة وأهمية في العالم.

التكوين، يتكون المتحف المصري من طابقين رئيسيين، الأرضي يحتوي على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقاً للتسلسل التاريخي.

عدد القطع الأثرية الموجودة بداخله، يضم المتحف المصري أكثر من 180 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894ـويضم الأن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديمـ، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى قاعتين للمومياوات الملكية.

القطع المعروضة، مجموعة مكونة من 50 ألف قطعة أثرية، تعكس الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا.



أشهر القطع، موجود به المجموعة الجنائزية ليويا وتويا، وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس، ولوحة نارمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت ملك واحد و صلاية الملك نعرمر، وقناع الملك توت عنخ آمون، ويضم تماثيل رائعة للملوك العظماء، خوفو، خفرع، ومنكاورع بناة الأهرام في هضبة الجيزة.





وعدد كبير من الكنوز الملكية، بينها مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحلي التى تكمل المجموعة المميزة لهذا المتحف.





المتحف القومي للحضارة المصرية



