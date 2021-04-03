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إغلاق شامل خلال الأعياد في لبنان

السبت 03/أبريل/2021 - 01:06 م
لبنان
لبنان
وكالات
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فرضت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، إغلاقاً شاملاً لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفصح، ما يجعله البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد.

 

وقالت السلطات اللبنانية، إنه اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح اليوم، يجب على المواطنين البقاء في منازلهم باستثناء أصحاب الحالات الطارئة الذين سيكون عليهم طلب تصريح خاص للخروج، وكذلك العاملين في بعض القطاعات مثل الصيد والزراعة والصيدلة ومتاجر البقالة.

 

وأعلنت السلطات اللبنانية، السماح بإقامة الصلوات في دور العبادة بعد الحصول على إذن تنقل طالما لا تتجاوز السعة 30% ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وسجل لبنان، الذي يعتنق أكثر من 35% من سكانه المسيحية، ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات بفيروس كورونا بعد الاحتفالات بعيد الميلاد مما دفع السلطات بعدها لفرض إغلاقاً طويلًا.

 

 

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