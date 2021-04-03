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نسرين طافش تنضم لقائمة أبطال المسلسل الإذاعي "نادي اند رويد"

السبت 03/أبريل/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة نسرين طافش عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل اذاعي يحمل عنوان "نادي اند رويد"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش عدة صور جديدة لها، ظهرت في إحداهم وهي برفقة الفنان أحمد عز، وعلقت عليهم قائلة :"استنوني في شهر رمضان المبارك بشخصية رويد في المسلسل الاذاعي نادي اند رويد مع النجم أحمد عز على راديو نجوم إف إم انتاج هبة الهواري و إخراج الأستاذ علي مصيلحي".

وفي سياق آخر، تشارك نسرين طافش في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل"المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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