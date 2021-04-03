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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

السبت 03/أبريل/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وضم تشكيل الفريق كلا من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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