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كوريا الجنوبية تتوقع أن تلعب الصين دورًا في صنع السلام لدي جارتها الشمالية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تلعب الصين دورًا في صنع السلام بين كوريا الجنوبية والشمالية، داعيًا الرئيس الصيني لزيارتها في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها على مواصلة الضغط على بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب عن تشونج إيوي يونج قوله إن "كوريا الجنوبية والصين تشتركان في هدف مشترك يتمثل في نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية ونحو سياسات دائمة لصنع السلام".

ووجه تشونغ الدعوة إلى الرئيس شي جين بينغ للزيارة عندما يستقر فيروس كوفيد -19. والتقى تشونغ مع عضو مجلس الدولة وانغ يي، كبير دبلوماسيي الحكومة الصينية، في مدينة شيامن الصينية، في إطار أول زيارة لوزير خارجية كوري جنوبي للصين منذ عام 2017.

وذكر وانغ أن الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على "تعزيز العملية لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية سياسيا"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

يوم الجمعة، اتفق مسؤولو الأمن القومي من الولايات المتحدة واليابان والصين على العمل معًا لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وعلى الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

تأتي زيارة تشونغ في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى إصلاح العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها. ضرب خلاف عام 2016 حول نظام أمريكي مضاد للصواريخ تم وضعه في كوريا الجنوبية قطاع السياحة ومستحضرات التجميل والترفيه في البلاد.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية صنع السلام

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