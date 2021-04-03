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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الرجاء وبيراميدز

السبت 03/أبريل/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقيم اليوم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، الاجتماع الفني لمباراة الرجاء وبيراميدز والمحدد لها السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين في المباراة، حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل، وسيظهر حارس المرمى باللون الرمادي الكامل، ويرتدي فريق الرجاء صاحب الأرض الأبيض الكامل، وحارس المرمى باللون الأزرق الكامل.

وتقرر أن يتحرك بيراميدز بملعب محمد الخامس قبل انطلاق المباراة بساعتين مع تواجد الأمن لتأمين تحرك الفريق إلى الملعب، والتأكيد على التغييرات الخمسة في اللقاء خلال ٣ فترات فقط بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وتم التأكيد على بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا، وأهمها ضرورة ارتداء الماسك الطبي في جميع أرجاء الملعب خاصة وأن السلطات الصحية في المغرب تشدد على الإجراءات وستراقب تطبيقها من خلال مندوبين عنها في المباراة بصورة شاملة، إضافة إلى ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي، مع جلوس اللاعبين البدلاء في المدرجات خلف مقاعد الجهاز الفني، مع التأكيد على منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية عقب انتهاء اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، وحضر من الجهاز الإداري للفريق، أحمد زاهر ومحمود حرب، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.

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