"الإنتاج الحربي" تشارك في الموكب العالمي لنقل "المومياوات الملكية"

تستعد مصر لحدث استثنائي كبير حيث من المقرر نقل "المومياوات الملكية" في موكب عالمي اليوم الثالث من أبريل، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط.





وفي هذا الصدد صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " (مصنع 200 الحربي ) التابع للوزارة قام بتصنيع عدد (22) عجلة حربية علي الطراز الفرعوني لصالح وزارة السياحة والآثار حيث سيتم استخدام هذه العجلات-التى يجرها الخيول- في الاحتفالية العالمية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لنقل مومياوات (22) ملكًا وملكة و( 17 ) تابوتًا ملكيًا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويأتي تصنيع هذه العجلات الحربية في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة.



