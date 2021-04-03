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شريف بديع مهندس بترول في "اللي مالوش كبير"

السبت 03/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب شريف بديع في مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021 وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

وقال شريف أنه يُجسد شريف بديع خلال الأحداث دور شاب غني يُدعى "رامي نصير"، ويعمل كمهندس للبترول، مُشيرًا إلى أنها شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل.

وأعرب شريف بديع عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، فالعمل معها يُعد شرف كبير بالنسبة له حيث يُعد هو التعاون الثاني الذي يجمعه بالسيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري بعدما تعاون معهم مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك ".

وقال شريف بديع أن كواليس العمل ممتعة جدًا، فالفنان عمرو محمود ياسين كتب العمل بحرّفية شديدة، وبشكل رائع، موضحا إلى أنه يعشق العمل مع المخرج مصطفى فكري، فهو يهتم بكل تفصيلة تخص العمل، كما أن الفنانة ياسمين عبد العزيز متعاونة جدًا مع كل الأبطال وتساعد الجميع ولا تبخل على أحد منهم بشيء.

مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم.

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