الكشف عن مصير أجويرو بعد إعلان رحيله عن مان سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن بحث الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي مانشستر سيتي، عن نادٍ آخر للرحيل له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أجويرو يرغب في البقاء داهل الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد أنه مازال قادرًا على تقديم الكثير في هذه المسابقة".









وأضافت:"تعثر تشيلسي في التعاقد مع أجويرو عام 2011، لكنه في الوقت الراهن يتصدر السباق للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني".









وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن تشيلسي يبحث عن مهاجم جديد في الصيف إلى جانب الألماني تيمو فيرنر، لدعم صفوف الفريق.









وتابعت:"هناك العديد من الأندية الأخرى القادرة على دفع راتب أجويرو في إنجلترا، لا توجد حاليًا على طاولة المفاوضات، حيث يرفض اللاعب الانتقال لمانشستر يونايتد، الغريم التاريخي للسيتي، بينما يبحث ليفربول عن التعاقد مع مدافع جديد في الصيف".









والجدير بالذكر أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي ينتهي في الصيف المقبل، وأعلن النادي الإنجليزي بشكل رسمي، رحيل المهاجم الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي.



