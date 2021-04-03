16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار





يبحث الكثير من عشاق الملكي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار والتي تجمع الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة وربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وكانت ستة عشر قناة قد أعلنت إذاعة المباراة على النحو التالي :-





Match Football 1

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sport+ HD Bulgaria

Spor Smart HD

beIN Sports HD 1

Canal+ Sport 5 Afrique

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Max Sport 4 HD

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

Canal + Premium Poland

LaLiga TV HD uk

C More Sport 1 HD fin

SuperSport LaLiga HD