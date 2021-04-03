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16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار
السبت 03/أبريل/2021 - 01:31 م
محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الملكي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار والتي تجمع الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة وربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وكانت ستة عشر قناة قد أعلنت إذاعة المباراة على النحو التالي :-
Match Football 1
Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sport+ HD Bulgaria
Spor Smart HD
beIN Sports HD 1
Canal+ Sport 5 Afrique
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Max Sport 4 HD
Spiler 2 TV
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
Canal + Premium Poland
LaLiga TV HD uk
C More Sport 1 HD fin
SuperSport LaLiga HD
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