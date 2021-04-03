هل ينتقل موكب المومياوات إلى المتحف الكبير أم "القومي للحضارة"؟ (التفاصيل الكاملة)

اختلط الأمر بين المصريين بعد الكشف عن نقل المومياوات الملكية الليلة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ليعتقدون أنه سيتم نقل المومياوات إلى المتحف الكبير الموجود قرب أهرامات الجيزة الذي تحت الإنشاء، ولكن الأصح هو أن المومياوات الملكية سيتم نقلها رسميا في الخامسة مساء اليوم من المتحف المصري بالتحرير للقومي للحضارة بالفسطاط، ومن هنا سنوضح لمتابعينا الكرام أبرز الفروق بين المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير، وإليكم التفاصيل:

المتحف القومي للحضارة المصرية





التعريف، هو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، إذ تحكي القطع الأثرية التي يضمها مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

الجماهير المستهدفة، يستهدف المتحف الجماهير المحلية والأجنبية، ويخطط ليصبح مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.





الموقع، موجود بالقرب من حصن بابليون، ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.





التأسيس، تعود فكرة إنشائه إلى عام 1982 بإعلان منظمة اليونسكو عن حملة دولية لتدشينه، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط.





وتم وضع حجر الأساس في عام 2002، وافتتحت المتحف بشكل جزئي في عام 2017، ليكون واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم.

مصمم المبنى، قام بتصميمه الاستشاري المعماري الدكتور الغزالي قصيبة، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، بينما صمم قاعات العرض الداخلي المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي.





المساحة، تبلغ مساحة المتحف القومي للحضارة المصرية نحو 33.5 فدان، منها 130 ألف متر مربع مبان.





تكوين المبنى، يتكون من 9 قاعات منها معرض رئيسي دائم عن أهم إنجازات الحضارة المصرية، مع 6 معارض موضوعية تغطي فجر الحضارة، النيل، الكتابة، الدولة والمجتمع، الثقافة، المعتقدات والأفكار، ومعرض المومياوات الملكية.



