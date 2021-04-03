Advertisements

تعرف على اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر ببعض المحلات التجارية كارفور (العبد - اولاد رجب - أبو عوف) Carrefour Offers

السبت 03/أبريل/2021 - 01:31 م
ياميش رمضان 2021
ياميش رمضان 2021
Advertisements

تعرف على اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر ببعض المحلات التجارية كارفور (العبد - اولاد رجب - أبو عوف) Carrefour Offers

هناك الكثير من العروض المختلفة التى عملها فى الفترة الأخيرة فى الأماكن الكبيرة مثل اسواق العبد ودارفور وغيرها من الأماكن الاخرى وهذه الخصومات تكون من أجل أن يتمكن العديد من المواطنين من الحصول على السلع الغذائية المختلفة والمميزة إلى حد كبير فى هذا الوقت والتي يعاني الكثير من الاشخاص مو الحالات المادية الصعبة التى يعيشها المواطنين والتى تعد من أصعب المراحل في هذا الوقت الحالي لذلك في حالة التفكير فى شراء ياميش رمضان يمكن أن تلجأ إلى أي محل من هذه الأسواق، وتعرف كل الخصومات المعروضة وتحصل عليه بسهولة.

اسعار ياميش رمضان فى محلات العبد
من الأسعار التي سوف يتم استخدامها من أجل للبيع سوف تكون:

- الفول الحصى سوف يكون سعره 12 جنيه.
- الزبيب الطبيعي سوف يكون سعره 36 جنيه.
- البندق القلب 150 جنيه.
- قمر الدين سوف يكون 27 جنيه.

اسعار ياميش رمضان فى محلات اولاد رجب
من الأسعار التي تم اعتمادها بشكل رسمي في محلات اولاد رجب:

- للقراصيا المغربي وصلت الى حوالي 49 جنيه.
- والمشمشية التركي وصلت الى حوالي 88 جنيه.
- وقمر الدين وصل سعره في النهاية إلى 39 جنيه.
- وكيلو البلح وصل سعره في النهاية إلى 10 جنيه.

اسعار ياميش رمضان 2021 في أبو عوف
وصلت الاسعار الخاصة بياميش رمضان في محلات ابو عوف الى الاسعار التالية:

- يكون قمر الدين قد وصل إلى حوالي أربعون حنية.
- أما قمر الدين ابو عوف قد وصول إلى حوالي 32.
- والمشمشية فقد وصلت الى حوالي 31 جنية.
- أما الزبين الجولد فقط وصل إلى 28 جنيه.

تعرف على اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر ببعض المحلات التجارية كارفور (العبد - اولاد رجب - أبو عوف) Carrefour Offers

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياميش رمضان 2021 كارفور اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 21 ساعة

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ أقل من نصف ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

Offers 70% | تابع أحدث عروض كارفور في العام الجديد 2020 والتي شهدت تخفيضات كبيرة على سلع عديدة carrefour market

أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق والمراكز التجارية

أقوي عروض كارفور Carrefour 2020 شهر رمضان تخفيضات هائلة علي الياميش والمكسرات وشنطة رمضان

ننشر أسعار ياميش رمضان 2020 بمحافظة البحيرة (صور)

ننشر أسعار ياميش رمضان في البحر الأحمر

عروض كارفور مصر 2020 | تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والهواتف من شهر نوفمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر (Carrefour Offers)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

01:13 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة