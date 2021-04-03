



تعرف على اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر ببعض المحلات التجارية كارفور (العبد - اولاد رجب - أبو عوف) Carrefour Offers





هناك الكثير من العروض المختلفة التى عملها فى الفترة الأخيرة فى الأماكن الكبيرة مثل اسواق العبد ودارفور وغيرها من الأماكن الاخرى وهذه الخصومات تكون من أجل أن يتمكن العديد من المواطنين من الحصول على السلع الغذائية المختلفة والمميزة إلى حد كبير فى هذا الوقت والتي يعاني الكثير من الاشخاص مو الحالات المادية الصعبة التى يعيشها المواطنين والتى تعد من أصعب المراحل في هذا الوقت الحالي لذلك في حالة التفكير فى شراء ياميش رمضان يمكن أن تلجأ إلى أي محل من هذه الأسواق، وتعرف كل الخصومات المعروضة وتحصل عليه بسهولة.





اسعار ياميش رمضان فى محلات العبد

من الأسعار التي سوف يتم استخدامها من أجل للبيع سوف تكون:





- الفول الحصى سوف يكون سعره 12 جنيه.

- الزبيب الطبيعي سوف يكون سعره 36 جنيه.

- البندق القلب 150 جنيه.

- قمر الدين سوف يكون 27 جنيه.





اسعار ياميش رمضان فى محلات اولاد رجب

من الأسعار التي تم اعتمادها بشكل رسمي في محلات اولاد رجب:





- للقراصيا المغربي وصلت الى حوالي 49 جنيه.

- والمشمشية التركي وصلت الى حوالي 88 جنيه.

- وقمر الدين وصل سعره في النهاية إلى 39 جنيه.

- وكيلو البلح وصل سعره في النهاية إلى 10 جنيه.





اسعار ياميش رمضان 2021 في أبو عوف

وصلت الاسعار الخاصة بياميش رمضان في محلات ابو عوف الى الاسعار التالية:





- يكون قمر الدين قد وصل إلى حوالي أربعون حنية.

- أما قمر الدين ابو عوف قد وصول إلى حوالي 32.

- والمشمشية فقد وصلت الى حوالي 31 جنية.

- أما الزبين الجولد فقط وصل إلى 28 جنيه.



