Advertisements

نذير شؤم يؤرق الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القد بنادي الزمالك اليوم السبت مواجهة قوية ضد مولودية الجزائر في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولا بديل أمام نادي الزمالك سوى تحقيق النقطا الثلاثة للحفاظ على آماله في بلوغ دور الثمانية خاصةً وأن التعادل يمضن للفريق الجزائري مرافقة الترجي في الدور ربع النهائي.

وسبق وأن تواجه الزمالك مع ستة أندية جزائري خلال إحدى عشر مواجهة سابقة نجح في تحقيق الفوز خلال ثلاثة مباريات وتعادل في ستة مناسبات وتلقى الخسارة في مناسبتين.

وعلى الرغم من التفوق في المواجهات المباشرة إلا أن القلعة البيضاء لم تحقق أي فوز خارج الديار في الجزائر وهو ما يقلق الجماهير البيضاء قبل المواجهة النارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مولودية الجزائر دوري أبطال أفريقيا الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 21 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 13 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ نصف ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 15 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر

أول قرار من باتشيكو قبل مواجهة مولودية الجزائر في إفريقيا

بعثة مولودية الجزائر تغادر القاهرة بعد مباراة الزمالك

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

موقف الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

طارق حامد وفوسيني كوليبالي وجهًا لوجه في موقعة الزمالك والترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

01:13 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة