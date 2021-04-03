نذير شؤم يؤرق الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر





يخوض الفريق الأول لكرة القد بنادي الزمالك اليوم السبت مواجهة قوية ضد مولودية الجزائر في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





ولا بديل أمام نادي الزمالك سوى تحقيق النقطا الثلاثة للحفاظ على آماله في بلوغ دور الثمانية خاصةً وأن التعادل يمضن للفريق الجزائري مرافقة الترجي في الدور ربع النهائي.





وسبق وأن تواجه الزمالك مع ستة أندية جزائري خلال إحدى عشر مواجهة سابقة نجح في تحقيق الفوز خلال ثلاثة مباريات وتعادل في ستة مناسبات وتلقى الخسارة في مناسبتين.





وعلى الرغم من التفوق في المواجهات المباشرة إلا أن القلعة البيضاء لم تحقق أي فوز خارج الديار في الجزائر وهو ما يقلق الجماهير البيضاء قبل المواجهة النارية.