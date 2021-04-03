ألمانيا: توزيع 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، توزيع 13.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، متوسط معدل التطعيم في ألمانيا يُقدر بـ352 ألفاً و304 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 14 أسبوعاً.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، وصل إلى 2.88 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.