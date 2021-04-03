وزير النقل من المنيا: "لا مكان لأي مقصر في العمل"



وأجرى الوزير، جولة داخل محطة سكك حديد المنيا، حيث أكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.



ووجه بتجديد أية أرصفة متهالكة، كما طالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، مؤكدا انه لا مكان لأي مقصر في العمل.



وشدد وزير النقل، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.





كما تفقد الوزير والمحافظ ورش الإضافية، حيث شدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل، كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها.



استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في إطار تفقد الوزير لمحطة السكة الحديد وورش الإضافية، كما سيلتقي الوزير بالسائقين والعاملين بها.