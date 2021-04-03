



أسوان تحتفل بموكب المومياوات الملكية بشاشة عملاقة في ميدان المحطة





أعطى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتجهيز شاشة عرض بلازما كبيرة، بميدان المحطة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة البث المباشر للحدث الأول من نوعه والذي ينتظره المصريين والعالم أجمع، وهو نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





ووجه الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التي يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.





من جانبها أكدت الدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بأن مصر والعالم أجمع سيشارك في هذا الإحتفال المهيب بنقل مومياوات ملوك مصر العظام من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف الحضارة حيث يعتبر متحف الحضارة توأم لمتحف النوبة بأسوان ولاسيما أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بأنشاء المتحفين معاً، موضحة بأن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى الذي تم نقله من معبدجرف حسين والذى ستكون موميائه أحد المومياوات الـ 22 التي ستنقل إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما أن بلاد النوبة تضم 6 معابد لهذا الملك العظيم يأتى على رأسهم معبدى أبوسمبل اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر منكل عام .



