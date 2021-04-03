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قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع مول الفرما الجديد وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع وآخر تطورات سير الأعمال بالمشروع، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والشركة المنفذة واستشاري المشروع.


وأوضح الغضبان أن مشروع مول الفرما ببورسعيد إضافة عملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد، ويوفر العديد من فرص العمل لابناء بورسعيد.


واستعرض محافظ بورسعيد مجمل الأعمال التى شهدها المول من خلال شرح تفصيلي لكافة الجوانب المتعلقة بحجم انجاز العمل بالمشروع من االاستشارى المختص، وشدد المحافظ علي الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد الزمنية المقررة تمهيدا لبدء تشغيله قريبا.


يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، يقام مول الفرمة علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي، وتطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد
قريبا افتتاح مشروع مول الفرما ببورسعيد

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