إطلالة ساحرة ل أسماء أبو اليزيد







نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وكانت اسماء في الصورة ترتدي بلوزة سوداء، وفوقها جاكيت جينز اصفر اللون، وتركت شعرها كيرلي وارتدت نظارة سوداء اللون، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .



