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حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش في التبين

السبت 03/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة مايو والتبين حبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم علي كمية من مخدر الحشيس وترويجها علي عملائهم بنطاق المنطقة دائرة القسم، وكلفت باستكمال اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.


تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان "لأحدهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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