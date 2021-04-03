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فرص عمل حقيقية.. إدخال البهجة على 40 من ذوي القدرات بقنا

السبت 03/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 40 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص.

واطمأن الوزير بنفسه على مرتبات المعينين، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى الجمهورية واستيفاء نسبة الـ5 % المقررة لهم.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء عبدالفتاح الشحات ومحمد أحمد الجبلاوي ومصطفى محمود مصطفى ورحاب الغول أعضاء مجلس النواب وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

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