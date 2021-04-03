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عاجل.. هيئة قناة السويس تعلن عبور كافة السفن المنتظرة منذ جنوح السفينة البنمية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم السبت، يتم اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، مؤكدًا على أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازًا جديدًا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن التقارير الملاحية تسجل، اليوم السبت، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها  61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب فى عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة اليوم السبت، 85 سفينة.

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة، مشيدًا في هذا الصدد بجهود كافة رجال إدارة التحركات والسادة المرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.

وسجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت، عبور 85 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها  2.7 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 50 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن.

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بوابة الفجر ايفر جيفن الفجر السفينة البنمية السفن المنتظرة

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