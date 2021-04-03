وزير النقل: لن يتم تخريد أي عربة قطارات إلا إذا حدث فشل في إصلاحها

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته لورش محطة قطارات محافظة المنيا، إنه لن يتم تخريد أي عربة قطارات إلا إذا حدث فشل في إصلاحها، وقال: "في هذه الحالة نشتري جديد بدلا منها".





وشدد، على عدم تخريد العربات القطارات إلا بعد التأكد تماما لدى فني الصيانة بأنها لا تصلح نهائيًا للعمل مرة أخرى، مطالبا الجميع بالاجتهاد وعمل الواجبات قبل طلب الحقوق.





وكما تفقد المهندس كامل الوزير ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محطة السكة الحديد، واستمع إلى عدد من المواطنين، كذلك أبدى بعض الملاحظات أثناء أعمال تفقد المحطة وطلب بإذالة الحشائش والنظافة بشكل دائم، ثم توجه الوزير إلى الورش الإضافية للقاء العاملين والإداريين والسائقين.





وتأتي تلك الزيارة ضمن الجولات التي يقوم بها وزير النقل لعدد من المحافظات، وتتزامن تلك الزيارة مع احتفالات محافظة المنيا بالعيد القومي للمحافظة رقم 102.





وكان كامل الوزير، وصل صباح اليوم السبت 3 أبريل، إلى محافظة المنيا، في جولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، والتي بدأت من محطة سكك حديد مصر، حيث استقل قطار 980 vip، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، وصل لمحطة سكك حديد المنيا، حيث يتفقد المحطة.





ويلتقي وزير النقل سائقي القطارات بمحافظتي المنيا، وبني سويف، والعاملين بالهيئة، وعقب ذلك يتوجه إلى محافظة الفيوم، حيث يتفقد العمل بورش سكك حديد كوم أبو راضي.



