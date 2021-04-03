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من التحرير للفسطاط. تعرف على خط سير موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ساعات قليلة وينطلق الموكب المنتظر الذي ينقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وسط اهتمام محلي وعالمي بالحدث.


وخلال الساعات المقبلة، سيتم نقل 22 مومياء من بينهم 4 ملكات من متحف التحرير إلى المتحف لحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة وسط وجود 400 قناة عالمية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.


يتحرك الموكب مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بالكورنيش ثم إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وسيشاهد العالم علي الهواء مباشرة استقرار ملوك الفراعنة بقاعة تشبه المقبرة، وهو الحدث الذي استعدت له الدولة طوال الفترة الأخيرة.

وتستغرق الرحلة الممتدة على نحو سبعة كيلومترات حوالي 40 دقيقة، وسط حراسة أمنية مشددة، حتى تصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية جنوب القاهرة، وهو أحد أهم المشروعات التي أُنجزت بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو ويضم مقتنيات متنوعة من الحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

وفيما يلي يقدم "الفجر" خط سير موكب نقل المومياوات الملكية الذي تشهده مصر خلال الساعات المقبلة:


- يتحرك الموكب المهيب لملوك الفراعنة بعد غروب شمس السبت، حيث تتزين كل عربة باسم الملك الذي تحمل تابوته، ثم يمر بعدد من الشوارع الرئيسية.

- ينطلق موكب المومياوات من موقعه بالمتحف المصري بميدان التحرير، ويدور الموكب مع صينية ميدان التحرير، حيث يشهد الافتتاح الرسمي بعد انتهاء أعمال تطويره.


- تتوجه العربات الفرعونية إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينطلق الموكب بمحاذاة كورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة.

- يواصل الموكب طريقه إلى سور مجرى العيون، الذي يشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره، وتستمر العربات في السير بمحاذاة النيل حتى تصل إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

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المومياوات الملكيه المتحف القومى الفجر

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