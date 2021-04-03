"في عظمة هتحصل النهاردة" .. بالزي الفرعوني محمد هنيدي يعلق على حدث نقل المومياوات الملكية









نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .



وكان هنيدي في الصورة يرتدي الزي الفرعوني، وعلق عليها قائلاً:"في عظمة هتحصل النهاردة" ، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.



ستشهد مصر اليوم خلال الساعات المقبلة حدث كبير بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وينطلق الحدث الأعظم على الاطلاق خلال ساعات قليلة، مع تحرك موكب المومياوات الملكية، وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير.



ويشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .



ومن المقرر ان ينقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .



وسيخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .



ويشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.

