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وزير النقل من المنيا: لو شوفت واحد بيبيع في القطر مش هسيبه

السبت 03/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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استمع المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، خلال زيارته لمحطة سكة حديد المنيا، إلى عدد من شكاوى المواطنين والعاملين بمحطة السكة الحديد والتي تنوعت ما بين عدم انتظام مواعيد القطارات والزحام داخل القطارات وعدم عمل المكيف.

وعلق المهندس كامل الوزير، على تواجد الباعة الجائلين داخل القطارات قائلًا: "أنا لو شوفت واحد بيبيع في القطر مش هسيبه".

وشدد الوزير، على العاملين بعدم صعود أي بائع متجول القطارات نظرًا لما يسببه من مشاكل عديدة من أهمها مضايقة مستقلي القطار. 

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وصل صباح اليوم السبت 3 أبريل، إلى محافظة المنيا، في جولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، والتي بدأت من محطة سكك حديد مصر، حيث استقل قطار 980 vip، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، وصول لمحطة سكك حديد المنيا، حيث يتفقد المحطة.

ويلتقى وزير النقل سائقي القطارات بمحافظتي المنيا، وبني سويف، والعاملين بالهيئة، وعقب ذلك يتوجه إلى محافظة الفيوم، حيث يتفقد العمل بورش سكك حديد كوم أبو راضي.

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