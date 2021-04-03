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أنت أقوى من المخدرات.. شعار الدورة التدريبية لمعهد إعداد القادة بحلوان

السبت 03/أبريل/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تحت شعار أنت أقوى من المخدرات وانطلاقا من المبادرة القومية ينظم معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي
الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية.

*أوضح الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة* أن المعهد يسعى دائما إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، فالشباب هم قاطرة التنمية لذا ينظم معهد إعداد القادة العديد من الدورات التدريبية للاستفادة منها لرفع كفاءتهم، وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

*أضاف سيادته* أن الدورة التدريبية تتضمن مناقشة العديد من المحاور منها: برامج القيادة والمسؤولية، وبرامج إعداد القائد العام، بجانب برامج واستراتيجية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ونماذج محاكاة للصندوق والمعهد، وكذلك تنفيذ مبادرات داخل جامعتي بنها وقناة السويس.

*وتبدأ فعاليات* الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق ٥ أبريل ٢٠٢١ وتستمر إلى يوم الخميس الموافق ٨ إبريل ٢٠٢١ وذلك بمقر مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس.

هذا ويشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة بنها الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والأستاذ الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على المركز، كما يشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة قناة السويس الدكتور محمد فتوح غنيم مدير المركز.

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