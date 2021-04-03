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وزير النقل يشدد على أهمية المظهر الجمالي لمحطات السكة الحديد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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شدد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات خلال زيارته لمحطة سكة حديد المنيا على عدد من الملاحظات داخل أرصفة المحطة. 

وقال إن المظهر الجمالي لأي محطة سكة حديد يعكس صورة الراكب على المرافق. 

وكان وزير النقل، وصل صباح اليوم السبت 3 أبريل، إلى محافظة المنيا، في جولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، والتي بدأت من محطة سكك حديد مصر، حيث استقل قطار 980 vip، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، وصول لمحطة سكك حديد المنيا، حيث يتفقد المحطة.

ويلتقي وزير النقل سائقي القطارات بمحافظتي المنيا، وبني سويف، والعاملين بالهيئة، وعقب ذلك يتوجه إلى محافظة الفيوم، حيث يتفقد العمل بورش سكك حديد كوم أبو راضي.

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