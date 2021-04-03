قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت في وقت سابق مقتل ضابط في الشرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا.

وذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة.

وقد كشفت الشرطة الأمريكية، أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق فيه.