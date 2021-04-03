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7 طرق بديلة أثناء موكب نقل المومياوات الملكية عقب قرار غلق شوارع وسط القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:22 م
نقل المومياوات الملكية
نقل المومياوات الملكية
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7 طرق بديلة أثناء موكب نقل المومياوات الملكية عقب قرار غلق شوارع وسط القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن أغلاق عدة محاورة المرورية امام حركة السيارات والأفراد اليوم السبت 3 أبريل وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

نعرض لكم متابعينا الكرام الطرق التي يتم إغلاقها وتحديد الطرق البديلة لقائدي المركبات اليوم السبت من الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.

- غلق كل منافذ الدخول والخروج من وإلى ميدان التحرير أيضا المؤدية الية من وكوبري 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر وكذا غلق مطالع كوبري وكما يتم غلق شارع النيل وغلق كوبري الجلاء من الاتجاه القادم محافظة الجيزة.

- غلق الكورنيش وأيضا الشوارع الجانبية المؤدية بداية من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وأيضا ستم غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس القادمين من محافظة الجيزة.

- غلق طريق مصر – حلوان من ناحية إتجاه ميدان أثر النبى وغلق أيضا منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد المؤديان إلى ميدان أثر النبى.

- غلق أيضا محطة مترو السادات من الساعة 12 ظ حتى 9مساء

يذكر أن نقل 22 مومياء من بينهم 4 ملكات من متحف التحرير إلى المتحف لحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة يعد حدث عالمي سوف تغطيته أكثر من 400 قناة عالمية، وسوق يحضره كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

ومن المقرر يتحرك الموكب مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بالكورنيش ثم إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وسيشاهد العالم علي الهواء مباشرة استقرار ملوك الفراعنة بقاعة تشبه المقبرة، وهو الحدث الذي استعدت له الدولة طوال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه قررت وزارة الداخلية تحديد طرق بديلة للشوارع المغلقة خلال تلك الفترة وهي:-

- القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم عليه الدخول إلى شارع محمود بسيونى اتجاه الشهيد عبدالمنعم رياض ثم إلى كوبرى أكتوبر ثم إلى الجيزة ومناطق شرق القاهرة أو يتخذ شارع رمسيس ثم لوسط القاهرة أو يسلك شارع الكورنيش لمناطق شبرا والساحل شمال القاهرة.

- القادم من منطقة رمسيس والكورنيش عليه الدخول لمنطقة ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض تجاه رمسيس أو كوبري 6 أكتوبر لمناطق شرق القاهرة .

- القادم من الجيزة على كوبرى أكتوبر أعلى منزل الهليتون عليه استكمال الطريق أعلى أكتوبر المسطح العلوى اتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.

- القادم من طريق الكورنيش أو من اللجنة المركزية والقادم من نفق كمال الدين صلاح عليه ان يسلك محور الكورنيش لمنطقة شمال القاهرة أو يتجه يمينا تجاه رمسيس لشمال القاهرة .

- اما ميدان البستان فالقادم من شارع الجمهورية يدخول من شارع صبرى أبوعلم أتجاه ميدان طلعت حرب أو يدخول يمينا إلى شارع قصر النيل تجاه منطقة سط المدينة .

- القادم من شارع الجلاء وكورنيش النيل عليه يسلك لشمال القاهرة ومحافظة الجيزة تجاه كوبرى 15 مايو.

- أعلى كوبرى أكتوبر القادم من شرق القاهرة عليه عدم النزول من منزل الشهيد عبدالمنعم رياض والاتجاه إلى شارع النيل .

- اما ميدان الجزيرة فالقادم من كوبري الجلاء عليه يسلك يسارا مطلع كوبري 6 أكتوبر أو إلى مناطق الزمالك.

- القادم إلى منطقة قصر العينى وعبدالقادر حمزة فعليه ان يسلك يمينا شارع الشيخ ريحان ومع عدم استكمال الطريق إلى سيمون بوليفار أو ميدان التحرير.

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