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باحث في علم المصريات: نقل المومياوات لمتحف الحضارة نوع من التكريم (فيديو)
السبت 03/أبريل/2021 - 02:27 م
رقية جمال
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قال الدكتور إسلام سعيد، الباحث في علم المصريات، إن نقل المومياوات الملكية مساء اليوم من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط مشهد مهيب يعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة ومكانتها.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نقل المومياوات بعد ما يقرب من 140 سنة من مكانهم بالمتحف المصري للتحرير لأيقونة جديدة في تاريخ مصر وهو المتحف القومي للحضارة يعبر عن عظمة هؤلاء الملوك، وهو بمثابة تكريم لهم بعد فترة من التنقلات منذ اكتشاف الخبايا الخاصة بهم.
وتابع الباحث في علم المصريات، أن هؤلاء الملوك ضحوا بكل ما يملكون من أجل الأرض والعرض، منوهًا بأن الملك تحتمس الثالث يعتبر أعظم ملك في تاريخ البشرية لما بذله من فتوحات مختلفة في تاريخ مصر، من بينها 17 حملة استطاع خلالها الاستيلاء على 335 مدينة واستطاع أن يفرض هيمنة مصر على المنطقة المحيطة بها، موضحًا أن الملك رمسيس الثاني سيقود موكب نقل المومياوات، ويعد من أهم الملوك ورائد السلام؛ لكونه صاحب أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية مع مملكة الحيثيين إحدى الممالك المهيمنة على بلاد الشام والأناضول، بفضل حكمته وإدارته وحاول السيطرة عليهم بكافة السبل بالحرب والاتفاق.
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