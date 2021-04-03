Advertisements

باحث في علم المصريات: نقل المومياوات لمتحف الحضارة نوع من التكريم (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور إسلام سعيد، الباحث في علم المصريات، إن نقل المومياوات الملكية مساء اليوم من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط مشهد مهيب يعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة ومكانتها. 

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نقل المومياوات بعد ما يقرب من 140 سنة من مكانهم بالمتحف المصري للتحرير لأيقونة جديدة في تاريخ مصر وهو المتحف القومي للحضارة يعبر عن عظمة هؤلاء الملوك، وهو بمثابة تكريم لهم بعد فترة من التنقلات منذ اكتشاف الخبايا الخاصة بهم. 

وتابع الباحث في علم المصريات، أن هؤلاء الملوك ضحوا بكل ما يملكون من أجل الأرض والعرض، منوهًا بأن الملك تحتمس الثالث يعتبر أعظم ملك في تاريخ البشرية لما بذله من فتوحات مختلفة في تاريخ مصر، من بينها 17 حملة استطاع خلالها الاستيلاء على 335 مدينة واستطاع أن يفرض هيمنة مصر على المنطقة المحيطة بها، موضحًا أن الملك رمسيس الثاني سيقود موكب نقل المومياوات، ويعد من أهم الملوك ورائد السلام؛ لكونه صاحب أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية مع مملكة الحيثيين إحدى الممالك المهيمنة على بلاد الشام والأناضول، بفضل حكمته وإدارته وحاول السيطرة عليهم بكافة السبل بالحرب والاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المومياوات الملكيه المتحف القومي في الفسطاط المتحف القومى

أخبار تهمك

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ حوالي 3 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعتين

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة