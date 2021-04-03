باحث في علم المصريات: نقل المومياوات لمتحف الحضارة نوع من التكريم (فيديو)

قال الدكتور إسلام سعيد، الباحث في علم المصريات، إن نقل المومياوات الملكية مساء اليوم من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط مشهد مهيب يعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة ومكانتها.





وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نقل المومياوات بعد ما يقرب من 140 سنة من مكانهم بالمتحف المصري للتحرير لأيقونة جديدة في تاريخ مصر وهو المتحف القومي للحضارة يعبر عن عظمة هؤلاء الملوك، وهو بمثابة تكريم لهم بعد فترة من التنقلات منذ اكتشاف الخبايا الخاصة بهم.



