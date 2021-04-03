حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 3-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ومغبرا غرباً في المساء والليل، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية والساحلية الشمالية.





وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة خاصةً على البحر غرباً مثيرة ومحملة بالغبار، جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30، تصل إلى 45 كم/س.





ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب مساءً غربا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:06 والثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 22:13.





ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:24.