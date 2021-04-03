لهذه الكلمات.. آسر ياسين يروج لموكب المومياوات الملكيه







قام الفنان آسر ياسين بالترويج لموكب المومياوات الملكية، الذي سينطلق مساء اليوم من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وذلك عبر صفحته الشخصيه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



نشر الفنان آسر ياسين فيديو يروج فيه لموكب نقل المومياوات الملكية، والذي ظهر فيه ضمن كوكبه كبيره من النجوم المروجين للموكب ، حيث عليه، قائلًا "المتحف القومي للحضارة المصرية، كان لي شرف المشاركة في الفيلم الترويجي القصير، بالتزامن مع العد التنازلي للحدث العالمي موكب المومياوات الملكية".



وشارك الفنان آسر ياسين في الفيديو الترويجي القصير الذي أذيع عن المتحف القومي للحضارة المصرية، بجانب الفنان حسين فهمى والفنانة أمينة خليل.



يذكر أن اليوم سيشهد حدثًا عالميًا سيكون محط أنظار الجميع، حيث سينطلق موكب المومياوات الملكية مساءً من المتحف المصري بميدان التحرير وصولًا الى المتحف القومى للحضارة بمدينة الفسطاط.