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المريخ السوداني يعلن عن تشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي

السبت 03/أبريل/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل المريخ السوادني كلا من :- 

محمد مصطفى محمد - أحمد محمد - محمد الراشد محمود - سيف الدين مالك بخيت - عبد الرحمن عيسى الحاج حسن - محجوب موسى - صلاح الدين محمود نمر - السماني سعد الدين - رمضان عجب - توني أومايارو - بخيت خميس محمد.

البدلاء :- 

أحمد عبد العظيم محمد - عمار كمال الدين - بكري عبد القادر - وجدي عواض عبد الله - تاج الدين النور بدوي - أحمد أحمد 
دارين ماتوكوس.

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