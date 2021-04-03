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المريخ السوداني يعلن عن تشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي
السبت 03/أبريل/2021 - 02:28 م
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضم تشكيل المريخ السوادني كلا من :-
محمد مصطفى محمد - أحمد محمد - محمد الراشد محمود - سيف الدين مالك بخيت - عبد الرحمن عيسى الحاج حسن - محجوب موسى - صلاح الدين محمود نمر - السماني سعد الدين - رمضان عجب - توني أومايارو - بخيت خميس محمد.
البدلاء :-
أحمد عبد العظيم محمد - عمار كمال الدين - بكري عبد القادر - وجدي عواض عبد الله - تاج الدين النور بدوي - أحمد أحمد
دارين ماتوكوس.
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