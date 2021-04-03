المريخ السوداني يعلن عن تشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضم تشكيل المريخ السوادني كلا من :-





محمد مصطفى محمد - أحمد محمد - محمد الراشد محمود - سيف الدين مالك بخيت - عبد الرحمن عيسى الحاج حسن - محجوب موسى - صلاح الدين محمود نمر - السماني سعد الدين - رمضان عجب - توني أومايارو - بخيت خميس محمد.





البدلاء :-





أحمد عبد العظيم محمد - عمار كمال الدين - بكري عبد القادر - وجدي عواض عبد الله - تاج الدين النور بدوي - أحمد أحمد

دارين ماتوكوس.