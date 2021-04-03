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يسرا عن حدث نقل المومياوات : الليلة سيشهد العالم حدثاً عظيماً

السبت 03/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة يسرا، الفيديو الترويجي الخاص بنقل المومياوات، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلقت يسرا عليه قائلة "الليلة سيشهد العالم حدثًا عظيمًا وفريدًا من نوعه سيدون في تاريخ مصر وهو فخر لكل مواطن مصري عاشق لوطنه ولكل شخص عاشق للحضارة المصرية والفرعونية"

كما قالت يسرا أن مصر ستبهر العالم بعظمة تاريخها وآثارها بموكب ملكي يضم مومياوات من أعظم ملوك وملكات مصر، عظماء وملوك أقدم دولة في التاريخ أعظم حضارة شهدتها البشرية وسينحني العالم تعظيمًا لعظمة مصر وحضارتها.


وفي نهاية حديثها قالت يسرا: "كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على هذا الحدث الجليل المشرف لنا جميعا، الليلة سينحني التاريخ لمصر تحيا مصر العظمى" .


وينطلق الحدث الأعظم على الاطلاق خلال ساعات قليلة، مع تحرك موكب المومياوات الملكية، وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير.

ويشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ،  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .

ومن المقرر ان ينقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .

وسيخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط  .

ويشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.

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