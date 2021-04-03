الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

تداولت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن والد إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ووكليه مينو رايولا، التقيا برئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز.









وأوضح برنامج "الشيرنجيتو"، أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة، مؤكدًا أن بيريز لم يجتمع مع والد هالاند أو رايولا، أول أمس الخميس.









وأشار إلى أن الثنائي اجتمع بخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وجوني كالافات رئيس الكشافة، موضحًا أن سانشيز هو من دخل في نقاش مع والد هالاند وعمه ورايولا بشأن الصفقة.









وطالب والد هالاند، مسئولي ريال مدريد بالتعرف على فالديبيباس "المدينة الرياضية للنادي الملكي".