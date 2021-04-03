Advertisements

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
تداولت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن والد إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ووكليه مينو رايولا، التقيا برئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز.


وأوضح برنامج "الشيرنجيتو"، أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة، مؤكدًا أن بيريز لم يجتمع مع والد هالاند أو رايولا، أول أمس الخميس.


وأشار إلى أن الثنائي اجتمع بخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وجوني كالافات رئيس الكشافة، موضحًا أن سانشيز هو من دخل في نقاش مع والد هالاند وعمه ورايولا بشأن الصفقة.


وطالب والد هالاند، مسئولي ريال مدريد بالتعرف على فالديبيباس "المدينة الرياضية للنادي الملكي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند مع رئيس ريال مدريد إلهام شاهين مطلوبة على جوجل

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعة و 24 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هالاند وريال مدريد.. الفريق الملكي واثق من التوقيع مع الهداف

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

لابورتا يخطف صفقة "جلاد الحراس" من أنياب ريال مدريد

ريال مدريد يضع خطة لضم إيرلينج هالاند

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة