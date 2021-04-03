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أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تألق النجمين تامر عاشور، ورامي جمال في حفلهما أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وسط حضور جماهيري كبير.
حرصت عائلة النجم تامر عاشور، على حضور الحفل ووجه لهم تامر، التحية في بداية حفله.

وأشعل تامر، الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "بقول عادي"،"خيالي"،"حكايات"،"آخر مقابلة"،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.


أما عن النجم رامي جمال، صعد على خشبة المسرح باغنية "بقالي سنين" وسط هتافات جميع الحاضرين.

و قدم رامي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى".

وهبط رامي جمال من على المسرح ليغني وسط الجمهور والتف حوله جميع الحاضرين ليلتقطوا معه الصور التذكارية.


وكانت مفاجأة الحفل هي تقديم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا احتفل رامي، مع الجمهور بعيد ميلاده. ".

أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة
أبرز 5 لقطات في حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة

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