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اعترافات مثيرة لديلر الجيزة لإتجاره في الأقراص المخدرة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة بمنطقة المنيب بالجيزة، حيث ضبط بحوزته على كمية من الأقراص ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات، حيث اعترف بإتجاره للمخدرات.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه لجأ لتجارة المخدرات، لمكسبها السريع،  ويروج لتجارة المخدرات في منطقة المنيب، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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