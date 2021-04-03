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احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تزينت مدارس القاهرة، الواقعة على طول خط سير الحدث التاريخي للمومياوات الملكية التي يتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمصر القديمة، بعد ساعات قليلة من الآن.


وزُينت بعض مدارس إدارتي مصر القديمة والسيدة زينب في خط سير الموكب، بالرسومات الفرعونية.


وتم تزيين الأسوار برسومات الحضاره المصرية القديمة ورفع العلم المصري الذي يرفرف خفاقا عاليا فوق أسوار المدارس احتفالا وابتهاجا بهذا الحدث التاريخي المهيب، والذي ستشهده مصر والعالم.



يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)
احتفالًا بالحدث التاريخي.. مدارس العاصمة تتزين بالرسومات الفرعونية وعلم مصر (صور)

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