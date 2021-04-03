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الفلبين تمدد إغلاق مانيلا للحد من تفشي كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، تمديد إغلاق العاصمة مانيلا للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

 

وقد فرضت السلطات الفلبينية، السبت، حجرًا على 24 مليون شخص في مانيلا وضواحيها في ظلّ صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

 

وقالت السلطات الفلبينية: "اعتبارًا من الإثنين، سيكون على الناس العمل من المنزل باستثناء الوظائف التي تعتبر أساسية، وسيتم إيقاف النقل العام".

 

وأضافت السلطات الفلبينية، أنها ستمنع أيضًا التجمعات العامة وتغلق المتاجر غير الضرورية، مع حظر تجول ليلي بين السادسة بعد الظهر والخامسة فجرًا.

 

وجاءت هذه القيود في المدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد ويعيش فيها خمس سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة.

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فيروس كورونا الفلبين الاغلاق 24 مليون شخص

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